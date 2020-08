Mercato : Hermel pense qu'Ocampos sera transféré pour 90 ME

Fred Hermel a donné son sentiment sur la réussite de Lucas Ocampos (25 ans), en Liga. Il pense que l'Argentin quittera le FC Séville pour 90 millions d'euros, dans deux saisons.





"Face à la Roma, on a vu le Séville que l'on a vu toute la saison. Et encore, 2-0 ce n'est pas cher payé, car il y a deux barres transversales. Séville est très fort. Et puis Lucas Ocampos... Il est dans un nouveau championnat qui lui convient parfaitement. Son niveau technique en hausse ? Quand tu t'entraînes toute l'année avec des joueurs très techniques, ça aide. Et puis il y a un très bon entraîneur avec Julen Lopetegui. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la Liga, c'est vraiment la révélation. Avec les bonus, il va coûté 15 ME. Il a deux ans de contrat, donc il est certain que dans deux ans, Séville le revendra 90 millions d'euros à un club anglais. Monchi a encore montré qu'il était un magnifique incroyable. Ce que fait Ocampos est incroyable, au même titre que ce que fait Jules Koundé qui est super", a déclaré le journaliste spécialisé dans la Liga, au micro de RMC.



Pour rappel, l'OM percevra 15 % sur le futur transfert de l'Argentin.