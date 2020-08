Mercato : McCourt aurait mis son veto pour Gradel

Frank McCourt n'aurait pas validé l'idée d'une signature de Max-Alain Gradel (32 ans), qu'il juge trop vieux.





Selon les éléments communiqués par L'Équipe, le propriétaire de l'OM ne souhaite plus recruter de trentenaire. Il se serait ainsi opposé à la venue du capitaine du TFC et la piste serait "définitivement enterrée" (à moins que le club ne trouve pas de joueur, d'ici la fin du mercato). Le quotidien précise que l'Américain ne veut plus prendre de joueur qu'il ne sera pas possible de revendre.



Gradel pourrait prendre la direction de l'Olympiakos, voire de l'Arabie Saoudite ou de la Chine.