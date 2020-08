Lucho champion régional au Brésil

L'ancien milieu de terrain de l'OM continue avec succès sa brillante carrière.





Grâce à sa victoire 2-1 contre Coritiba, avec deux buts dans les dernières minutes de la rencontre, l'Athletico Paranaense a été sacré champion régional du Parana. Lucho, 39 ans, est dans l'effectif du club brésilien, ce qui fait un nouveau titre à son impressionnant palmarès. En effet, l'ex-milieu du FC Porto et de River Plate a glané là le 29e trophée de sa carrière, ce qui en fait le deuxième argentin le plus titré de l'histoire, derrière un certain Lionel Messi (36 trophées).



Sous le maillot de l'OM, qu'il a porté de 2009 à janvier 2012, Lucho Gonzalez a remporté la L1 (2010), deux Coupe de la Ligue (2010, 2011) et deux Trophée des Champions (2010, 2011).