Rojo veut rester à Estudiantes

Cité comme une piste potentielle de l'OM cet été, l'Argentin de 30 ans a les idées claires sur son avenir.





Prêté par Manchester United à Estudiantes en janvier 2020, Marcos Rojo souhaite rester en Argentine, comme il l'a dit à Infobae : "Mon idée est d'essayer de rester à Estudiantes. J'ai joué un match, je me suis blessé et tout cela (le Covid-19) est arrivé. Je n'ai pas pu profiter des gens. C'est pourquoi je verrai en septembre si je peux prolonger le prêt et continuer pendant quelques mois encore. (...) Je ferai de mon mieux pour rester."



Au poste de défenseur central, l'OM s'est fait prêter cette saison l'Argentin Leonardo Balerdi, 21 ans, qui sera en concurrence avec Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Lucas Perrin et éventuellement Boubacar Kamara, considéré comme un milieu défensif dorénavant.