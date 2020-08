Stéphan revient sur son passage à l'OM

Guy Stéphan a évoqué son expérience en tant qu'adjoint de Didier Deschamps à l'OM, sur Téléfoot.





"On a vieilli à l'OM. Grossi pour certains même ! Didier (Deschamps), tu ne m'en voudras pas si je dis que tu avais quelques kilos de plus à la fin de ton expérience marseillaise. Ça reste l'OM. L'OM, la devise, c'est droit au but. Et on y est allé droit au but ! On a gagné des titres et des trophées. Ça ne se fait pas sans mal quoi. Il y a différents pôles dans un club et ça n'a pas toujours bien fonctionné. La troisième année a été très dure, usante."



A l'OM de 2009 à 2012, le duo Guy Stéphan-Didier Deschamps a gagné une L1 (2010), trois Coupe de la Ligue (2010, 2011, 2012) et deux Trophée des Champions (2010, 2011).