Thauvin aurait été déçu par Eyraud

Calciomercato croit savoir pourquoi l'ailier de 27 ans envisage un départ du club.





Selon le média italien, Florian Thauvin, qui sera libre de tout contrat l'été prochain, n'aurait pas l'intention de prolonger l'aventure à l'OM, et pourrait envisager un départ dans le club italien de l'Atalanta Bergame, qui le convoite - un transfert cet été se situerait entre 15 et 20 millions d'euros. Blessé toute la saison dernière (2 matchs de L1 seulement), le champion du Monde 2018 aurait été déçu par l'attitude de Jacques-Henri Eyraud à son égard : durant sa convalescence, le président de l'OM n'aurait presque pas pris de ses nouvelles, et ne lui aurait surtout pas offert de prolongation de contrat, alors que les joueurs valorisent beaucoup ce genre d'attention quand ils viennent de subir une blessure importante.



Pas sollicité pour prolonger quand il était blessé, Florian Thauvin, de retour sur les terrains, n'aurait plus envie de prolonger, et envisagerait donc un départ de l'OM, cet été via un transfert, ou en 2021, libre.