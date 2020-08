Ocampos est la révélation de la Liga

L'Argentin enchante le championnat espagnol, selon le journaliste spécialisé Fred Hermel.





Sur la radio RMC, dans l'After Foot, le journaliste a fait une prédiction concernant Lucas Ocampos : "Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la Liga. Ocampos est vraiment la révélation de la Liga. Il va coûter maximum 15 millions avec les bonus et sera revendu 90 millions d'euros à un club anglais dans deux ans. Ce que fait Ocampos cette saison est incroyable."



Pour rappel, l'OM a effectivement au FC Séville, en 2019, le joueur de 26 ans pour la modique somme de 15 millions d'euros, bonus compris. La saison passée, Lucas Ocampos, qui est aujourd'hui évalué à 50 millions d'euros par le site Transfermarkt, c'est 14 buts et 3 passes décisives en 33 matchs de Liga.