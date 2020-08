Mandanda admiratif de Barthez

Dans Le Phocéen Mag, l'actuel capitaine de l'OM, Steve Mandanda, a évoqué le champion d'Europe 1993, Fabien Barthez.





"Il n'y a pas photo, Fabien (Barthez) est loin devant. C'est un monument. Champion du monde numéro 1 avec l'équipe de France, il a gagné la Ligue des Champions avec l'OM. C'est un honneur d'être dans la petite finale mais pour moi c'est le numéro 1. Avec l'OM il a fait deux finales de coupe d'Europe, il a gagné la plus belle. Indépendamment de ça, quand on voit sa carrière, on ne peut que respecter et essayer de s'en inspirer. C'est ce que je fais."



Fabien Barthez est passé par deux fois à l'OM : de 1992 à 1995 et de 2004 à 2006.