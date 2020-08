Covid-19 : Riolo accuse les joueurs

Daniel Riolo pense que la contamination de certains joueurs démontre leur manque de professionnalisme.





"Des cas de covid positifs apparaissent dans nos clubs. Je trouve ça incroyable et malheureux. Nous on a plein de cas, et ceux qui ont repris en ont beaucoup moins... C'est le monde à l'envers. C'est à ne plus rien comprendre. C'est hallucinant. On en revient à la phrase de der Zakarian, il en va de la responsabilité de chacun. Si des joueurs sont touchés, c'est qu'il y a des fautes. Même à ce niveau-là, la professionnalisation de notre football n'est pas bonne", a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC.



Pour rappel, des joueurs de Nantes, Strasbourg, Montpellier ou Guingamp ont été testés positifs à la Covid-19, ces derniers jours.