Mercato : l'OM pensait à Mazzarri

L'OM aurait anticipé le possible départ d'André Villas-Boas en prenant contact avec Walter Mazzarri, il y a quelques mois.





Si l'on en croit les informations publiées par TMW, le club phocéen avait entamé des discussions avec le technicien italien et ses représentants, lorsque AVB envisageait de partir. Âgé de 58 ans, il était libre de tout contrat depuis son licenciement par le Torino, en février. Le Portugais, convaincu par ses joueurs, a finalement prolongé l'aventure marseillaise et l'OM a stoppé les négociations, explique le média.



Walter Mazzarri est notamment passé par les bancs de la Sampdoria, de Naples, de l'Inter Milan et de Watford, ces dernières années.