Formation : un jeune viré pour s'être moqué de Mitroglou ?

Un élément du centre de formation de l'OM se serait fait "libérer", pour s'être moqué de Kostas Mitroglou (32 ans).





D'après les renseignements relayés par l'insider @treize013, un minot s'est vu indiquer la sortie, après s'être moqué du Grec : "Un jeune de l'OM a été libéré du centre de formation de l'OM après s'être moqué de Kostas Mitroglou", a-t-il posté sur Twitter.



Pas au mieux, cet été, Kostas Mitroglou mérite quand même le respect. Il n'est pas au niveau attendu, mais a inscrit 1 but toutes les 157 minutes, sous la tunique de l'OM, ce qui ne paraît pas si catastrophique que certains le prétendent.



Pour rappel, l'attaquant dispose encore d'un an de contrat et s'entraîne à l'écart du groupe d'André Villas-Boas, lequel ne compte pas sur lui.