Mercato : un intérêt de l'OM pour de Paula ?

L'OM s'intéresserait à la situation de Patrick de Paula (20 ans), le milieu de terrain de Palmeiras.

Patrick de Paula est à droite sur la photo.





D'après les renseignements obtenus par Futebol Interior et Vinicius Bueno, le club olympien est attentif à la situation du jeune Brésilien. Il envisagerait même d'envoyer un représentant à Palmeiras, afin d'entamer des négociations avec ses dirigeants, qui pourraient le laisser filer en cas de proposition.



Patrick de Paula, qui est engagé jusqu'en juin 2024, a gagné en temps de jeu et disputé 7 matchs sous le maillot Verdao. Il a marqué un but décisif lors du succès obtenu contre Ponte Preta (1-0), dimanche dernier. Son éclosion a participé au repositionnement de Felipe Melo en défense centrale.



Le club phocéen n'a visiblement pas terminé son mercato et quelques surprises pourraient advenir, ces prochaines semaines.