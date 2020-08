Mercato : Thauvin refuse de prolonger, Longoria parle avec l'Atalanta

Florian Thauvin (27 ans) refuserait d'entendre parler de prolongation à l'OM. Pablo Longoria discuterait de son transfert avec l'Atalanta Bergame.





Selon les renseignements obtenus par TMW, le milieu offensif n'envisage pas de signer un nouveau contrat avec le club phocéen. Il aurait d'ailleurs la ferme intention de quitter Marseille, ces prochaines semaines. Et Longoria, qui n'est à la Commanderie que depuis trois jours, serait en discussion à son sujet avec les italiens. Ce dernier ferait de l'international français sa grande priorité pour son mercato estival.



L'OM n'est pas en position de force, étant donné que le joueur ne dispose plus que d'un an de contrat. Ces derniers jours, un montant de 15 à 20 millions d'euros était évoqué pour l'opération. Le média précise néanmoins que le salaire de Thauvin pose problème à l'Atalanta. Il attend 4 millions d'euros par an, là où la formation de Serie A ne lui en propose que 2 millions.



Thauvin n'a pas la cote qu'il mériterait d'avoir, à l'étranger. Trouvera-t-il vraiment mieux que l'OM ? L'Atalanta pisterait aussi Memphis Depay (Lyon) et Taison (Shakhtar).