Beyrouth : un supporter de l'OM parmi les victimes

Un membre d'OM Nation Beirut, Cyril Canaan, a été tué par la double explosion qui s'est produite à Beyrouth, mardi.





"C'est avec une peine énorme que nous vous annoncions le décès de l'un de nos membres, Cyril Canaan. Cyril était un des premiers membres de L'OM Beirut. Un fervent supporter ne ratant aucun match, mais surtout qui faisait partie de notre famille. Nos pensées et prières vont vers sa famille et ses proches. Nous sommes très attristés par cette situation. Il n'avait que trente ans... Ce monde est cruel parfois... Que son âme repose en paix", a publié le compte OM Nation Beirut sur Twitter.



FootMarseille adresse ses sincères condoléances à la famille et à ses proches.