Mercato : l'Atalanta dans le coup pour Thauvin ?

Florian Thauvin (27 ans) serait sur les tablettes de l'Atalanta Bergame, ce mercato.





D'après les éléments rapportés par le Corriere di Bergamo, la formation italienne est attentive à la situation du milieu offensif de l'OM. Il faut dire qu'à un an de la fin de son contrat, l'international français constitue l'une des grandes opportunités du mercato (et ce même si peu de clubs paraissent pour l'instant s'en rendre compte). Son transfert serait estimé dans une fourchette de 15 à 20 millions par ses dirigeants.



Pablo Longoria devrait s'emparer du dossier du Phocéen et, on l'espère, rouvrir des discussions pour une prolongation, dans les prochains jours.