Cuisance à l'OM ? Sévérac donne son avis

Dominique Sévérac pense que Mickaël Cuisance (20 ans) serait bien inspiré de rejoindre l'OM, afin de gagner en temps de jeu.





"Cuisance doit-il quitter le Bayern pour rejoindre l'OM pendant ce mercato ? Oui ! J'ai envie que ce garçon-là ait une visibilité plus importante. L'OM, quand tu es Français, ce serait beaucoup mieux que le Bayern. À Marseille, il serait régulièrement titulaire. Il pourrait jouer six matchs de Ligue des Champions. Je trouve que l'OM, ce serait le choix idéal à l'âge qu'il a. Car au Bayern, il ne sera pas titulaire...", a estimé le journaliste parisien au micro de la chaîne L'Equipe.



Depuis l'été dernier, Cuisance n'a pris part qu'à 15 matchs avec le Bayern Munich. On peut effectivement penser qu'il a besoin de jouer davantage pour reprendre sa progression.