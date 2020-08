Aloé : "A moi de choisir le meilleur projet"

Baptiste Aloé (26 ans) a obtenu le titre de D2 belge, avec Beershot, il espère désormais trouver un nouveau challenge intéressant.





"Je voulais gagner le titre et jouer la finale pour avoir de la visibilité. Je suis content pour ça. Maintenant, je me projette vers l'avenir. Je suis prêt physiquement et maintenant à moi de choisir le meilleur projet pour confirmer ma relance", a expliqué le défenseur formé à l'OM, lors d'un entretien donné à FootMercato. Et d'ajouter : "Je suis ouvert à tout. Le mercato cette année va être compliqué, car tant que ça ne bouge pas plus haut, chez ceux qui vont chercher en Ligue 2 ou dans les autres championnats, il n'y aura pas beaucoup de mouvements. En plus, il y a une pause en ce moment en France. Un retour ici, ça m'intéresse, mais ça n'est pas ma priorité non plus. Je suis à l'écoute."





"Il y a des clubs intéressés"

Il a également indiqué avoir des contacts, pour la suite : "Il y a des pistes. Je veux vraiment choisir le projet qui me correspond le mieux. C'est le plus important. Pour le moment, il y a des clubs intéressés, mais nous ne sommes qu'au début du mercato. On a jusqu'au 6 octobre. Il ne faut pas faire n'importe quoi et tendre vers le meilleur projet. Je ne suis pas pressé, car je sors de mon mois avec le Beerschot où j'ai travaillé physiquement. J'ai fait des matches amicaux et la compétition. L'idée c'est de ne pas perdre ces acquis. Je vais travailler avec un préparateur personnel et ensuite attendre le meilleur projet."



Pour rappel, Aloé avait notamment disputé 14 matchs, lorsque Marcelo Bielsa était entraîneur de l'OM.