L'OM est à l'origine de l'annulation du match contre Montpellier

L'OM est à l'origine de l'annulation de la rencontre amicale face au MHSC.





"On a proposé à l'OM d'attendre et de faire les tests le matin du match (mercredi), avec les résultats dans l'après-midi. Jacques-Henri (Eyraud) n'a pas voulu et a préféré annuler le match", a révélé Laurent Nicollin, dans les colonnes de L'Équipe. Le président héraultais a par ailleurs précisé que ses joueurs étaient aussi favorables à l'annulation du match.



Il y avait une suspicion de coronavirus, chez un membre de l'effectif montpelliérain, suite au match amical contre Strasbourg. Le RCS compte par ailleurs neuf joueurs infectés. Ce qui laisse craindre pour la reprise de la Ligue 1...