Mercato : Cuisance fera le point avec Flick après la LdC

Mickaël Cuisance (20 ans) discutera de son avenir avec Hans-Dieter Flick, après l'échéance de la Ligue des Champions.





Interrogé par la chaîne L'Équipe, l'entourage du joueur a confirmé les contacts avec Marseille et indiqué que la décision de son prêt serait évoquée après le Final 8 de la Ligue des Champions : "C'est très simple. On ne se pose pas la question pour l'instant. Oui, il y a des contacts entre l'OM et le Bayern, mais Michaël se concentre sur la fin de saison. L'important et l'essentiel c'est la Ligue des Champions. Un point sera fait avec son coach en fin de saison."



Pour rappel, le milieu de terrain n'a joué que 9 matchs de Bundesliga, cette saison. Le Bayern affrontera Chelsea, en quart de finale de la C1, le 8 août.