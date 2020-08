Laurey ne rêve pas de l'OM

Le coach de Strasbourg, Thierry Laurey, a accordé un entretien à France Football.





A la question de savoir s'il serait intéressé à l'idée d'aller dans un grand club, comme l'OM par exemple, le coach de 56 ans a eu une réponse franche : "Je n'en ai jamais rêvé. Dans ces clubs, la seule chose qui compte, ce sont les résultats. Si tu termines quatrième, tu n'auras pas franchement l'impression d'avoir fait du mauvais boulot, mais ce sera décevant. Je serais apte à m'adapter dans un très grand club, puisque c'est le but de ce métier, mais je ne cours pas après ça. Ce qui me fait sourire, c'est de voir que, pour certains, c'est plus facile dans le sens où ce n'est pas seulement une histoire de compétence, mais plus une question de réseaux, d'agents, d'images. Si ce n'était qu'une histoire de compétences, ça se saurait".



Coach du Racing Club de Strasbourg depuis 2016, Thierry Laurey, qui a joué à l'OM lors de la saison 1986-1987, a fait monter le club alsacien en L1 en étant champion de L2 (en 2017), a gagné la Coupe de la Ligue (en 2019) et a joué l'Europa League lors de la saison 2019-2020 grâce à cette victoire.