Un ancien de l'OM pisté par le PSG ?

L'ailier gauche André Ayew intéresserait Paris pour cet été.





Selon les étonnantes informations du média turc Haberturk, le PSG aurait un oeil sur le Ghanéen de 30 ans. Le club de la capitale aurait même fait une offre de 5 millions d'euros pour André Ayew, qui n'a plus qu'une année de contrat dans son club actuel, Swansea (D2 anglaise).



La perspective de quitter la D2 britannique pour rejoindre un championnat supérieur, et pour jouer la Ligue des Champions, peut évidemment être attirante pour tout joueur. Reste cependant à savoir si, comme Mathieu Valbuena à Lyon avant lui, André Ayew, qui a été formé à l'OM et y a évolué entre 2007 et 2015, va rejoindre l'ennemi intime qu'est le PSG.