Le match amical OM-Montpellier annulé ?

Un cas de coronavirus du côté de l'effectif de Montpellier pourrait bouleverser les plans établis.





Selon L'Equipe, un joueur de Montpellier, dont l'identité n'a pas été révélée, serait suspecté d'avoir contracté le Covid-19. En conséquence, le groupe pro à été scindé en deux à l'entraînement, et le club héraultais tente de prendre des mesures pour annuler la rencontre face à l'OM, prévue pour demain soir, 20h30.



De plus amples informations devraient venir dans la journée concernant le maintien ou non de cette rencontre amicale.