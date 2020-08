Un journaliste croit beaucoup en Thauvin

Emmanuel Barranguet, de l'AFP, a évoqué la forme de l'ailier de l'OM, qui revient de blessure après une saison presque blanche.





"Sur son physique ? Ils sont seulement à mi-préparation mais j'ai trouvé qu'on revoyait le Thauvin qu'on aime avec les dribbles chaloupés et les démarrages. On sent que ça revient et ça va revenir vite. Il a une envie de croquer. Il veut en bouffer, ça lui a tellement manqué. J'y crois très fort à Thauvin. Marseille risque d'avoir des propositions pour Thauvin mais l'OM pourrait faire comme (Vincent) Labrune avec (André-Pierre) Gignac en le gardant même s'il est en fin de contrat à la fin de la saison. Je pense qu'il ne partira pas cet été. Je sais que Marseille lui a proposé de prolonger mais il peut très bien refuser."



Florian Thauvin est effectivement en fin de contrat avec l'OM dans un an. Cette saison pourrait être sa dernière sous le maillot ciel et blanc.