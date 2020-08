Papin évoque le projet Ajroudi-Boudjellal

L'ancien buteur olympien a été interrogé par Le Parisien.





"Le projet de rachat ? Je ne sais pas. Des gens ont acheté le club et travaillent. Les résultats sont plutôt intéressants car Marseille retrouve la Ligue des Champions cette saison. Je souhaite que l'OM aille le plus haut possible."



Malgré sa déception vis-à-vis de Jacques-Henri Eyraud, qui ne lui a pas proposé un poste au club comme il lui avait annoncé, Jean-Pierre Papin ne semble pas particulièrement souhaiter une vente de l'OM qui, selon lui, a de bons résultats depuis quatre ans et le rachat de Frank McCourt (finale de la Ligue Europa, 2e place en L1 l'an dernier).