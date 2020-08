Aloé champion de D2 belge

Baptiste Aloé (26 ans) a remporté la division 1B belge (D2) avec le club de Beerschot VA.





Le défenseur de l'OM avait rejoint la formation belge en janvier dernier. Bien lui en a pris puisqu'il a inscrit une ligne à son palmarès. S'il a peu joué (3 matchs), le Marseillais a remporté le championnat et pourrait évoluer en Jupiler Pro League, la saison prochaine, si son contrat est prolongé.



Pour rappel, Aloé évoluait auparavant à Valenciennes. Et il a joué 15 matchs sous la tunique de l'OM, entre 2012 et 2015.