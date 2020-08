Roustan pense qu'Ajroudi déstabilise l'OM

Didier Roustan considère que Mohamed Ayachi Ajroudi déstabilise l'OM, avec ses interventions récurrentes sur le possible rachat du club.





"Si je refuse de vendre ma veste pour 100 balles, et que tu reviens avec 200 balles, puis 300 balles, et que je refuse toujours de la vendre, et bien quelque part tu me déstabilises. Et là c'est clair qu'ils déstabilisent l'OM", a estimé le journaliste sur la chaîne L'Équipe. Et d'ajouter : "À Marseille ils sont en train de bosser et toutes les trois secondes il y a des communiqués qui arrivent. De quoi peuvent parler les joueurs dans le vestiaire ? Et l'entraîneur ? Et si tu négocies un deal avec une entreprise, elle va te demander si tu seras encore là dans six mois et s'il faut signer avec toi."



L'OM n'a pour l'instant pas répondu à l'offre officielle transmise par le clan Ajroudi.