Friio : "Longoria est un grand professionnel"

David Friio a confié le bien qu'il pensait du nouveau directeur du football de l'OM, Pablo Longoria.





"Je connais Pablo depuis plusieurs années. Nous nous sommes croisés très souvent à nos débuts, notamment lors de matches nationaux et internationaux dans les catégories jeunes. Il avait une connaissance déjà parfaite des différentes générations. Il impressionnait également par sa maîtrise des langues. J'ai suivi son évolution au fil du temps et l'ai croisé plusieurs fois, dans divers championnats. Il est très méthodique. C'est un grand professionnel et un gros travailleur. Il a été à bonne école avec Fabio Paratici lors de son passage à la Juve. Il est toujours disponible, droit et honnête", a déclaré l'ancien recruteur de Manchester United et de l'ASSE dans La Provence.



Longoria va prendre ses fonctions aujourd'hui.