Papin : "J'attends toujours le mail d'Eyraud..."

Jean-Pierre Papin a révélé avoir évoqué l'idée d'un retour à l'OM avec Jacques-Henri Eyraud. Le président olympien n'a toutefois pas joint les actes au paroles.





Dans Le Parisien, JPP a relaté des discussions avec JHE, concernant un possible retour à Marseille : "On s'est vu une seule fois et nous avions évoqué la possibilité que je rejoigne l'OM dans un poste à définir. Il m'a dit : 'Je t'envoie une proposition par mail la semaine prochaine.' J'attends toujours...", a-t-il lâché, amer, dans les colonnes du quotidien.





"Cela aurait dû se faire avant"

Il regrette d'ailleurs que le club marseillais ne s'appuie pas davantage sur ses anciens joueurs : "À Lyon et Lens, on se sert des anciens. En France, on laisse souvent les anciens de côté. C'est dommage, car c'est un gage de son passé, de la réussite du club. On peut faire passer un message aux jeunes." Il ne pense désormais plus à prendre un poste dans le club où il a tant brillé : "Je l'ai espéré à un moment donné, mais maintenant, je ne me pose plus la question. Si j'avais dû rejoindre Marseille, cela aurait dû se faire avant."



Papin a marqué 184 buts en 311 matchs, sous le maillot olympien. Il paraît quand même mériter un peu plus de considération.