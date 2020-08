Mercato : Cuisance finalement prêté à l'OM ?

Mickaël Cuisance (20 ans) pourrait bien rejoindre les rangs de l'OM, en prêt, dans les prochains jours.





Selon les informations relayées par Bild, les négociations ont repris concernant la venue du milieu de terrain à Marseille. Elles pourraient aboutir sur un prêt d'un an, sans option d'achat, dans les prochains jours.



Pour rappel, Cuisance n'a disputé que 9 matchs de Bundesliga, cette saison. Il a également inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive. Son contrat porte jusqu'en 2024.