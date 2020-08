Mercato : Kamara pisté par le Real Madrid ?

Zinedine Zidane aurait inscrit le nom de Boubacar Kamara (20 ans) parmi ses priorités pour renforcer sa défense.





D'après les informations relayées par le site espagnol Defensa Central, le club merengue cherche à recruter un défenseur axial, ce mercato. Dans cette optique, trois noms seraient inscrits sur ses tablettes : Jules Koundé (FC Séville), Evan N'Dicka (Francfort) et Boubacar Kamara. Le coach français aurait notamment dans l'idée de rajeunir son arrière-garde, qu'il juge vieillissante. Et si le premier est jugé trop cher, les deux autres pistes pourraient être activées. ZZ ferait du recrutement d'un défenseur prometteur l'une des clés du mercato madrilène.



Il reste notamment à voir si Kamara validerait la possibilité d'une signature au Real de Madrid, où son temps de jeu ne serait pas assuré. À deux ans du terme de son contrat, on peut en tout cas imaginer que Pablo Longoria va s'activer pour éclaircir son avenir. Kamara a déjà disputé 79 matchs au niveau professionnel.