Mercato : Rakitic pourrait compliquer le transfert de Lopez

Le FC Séville pourrait recruter Ivan Rakitic (32 ans), pour renforcer son milieu de terrain. Une opération qui pourrait compliquer les plans de Maxime Lopez (22 ans).





D'après les éléments recueillis par le Mundo Deportivo, le club andalou pourrait faire revenir l'international croate, pour compenser le départ d'Ever Banega. Le FC Barcelone serait disposé à lâcher son milieu pour un montant de 10 millions d'euros, alors qu'il arrive à un an du terme de son engagement. Le joueur rêverait quant à lui de finir sa carrière à Séville.



Ce transfert pourrait sérieusement compliquer la possible conclusion des discussions concernant Maxime Lopez. Annoncées par certains comme avancées, elles tardent à aboutir et l'on peut se demander si le Phocéen pourra rejoindre l'Andalousie, cet été.



A noter que le mercato de la Liga n'a pour l'instant pas ouvert ses portes. Ce sera le cas dès mardi (le 4 août).