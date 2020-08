Ligue 1 : cinq joueurs testés positif au coronavirus

Le RC Strasbourg a indiqué que cinq de ses joueurs avaient été testés positifs à la Covid-19, jeudi.





Cinq éléments de l'effectif alsacien ont été testés positifs au coronavirus et mis en quarantaine. De quoi grandement perturber la préparation des Alsaciens, qui ont notamment annulé le match amical prévu contre Nancy et Dijon. "C'était logique d'annuler ces matches, même si c'est évidemment regrettable dans notre logique de préparation. On est dans une période très particulière, il faut s'adapter, c'est comme ça", a notamment indiqué le coordinateur sportif Kader Mangane à L'Equipe. Les joueurs malades vont désormais s'entraîner seuls, à l'écart du groupe.



Pour rappel, le FC Nantes a aussi accumulé les cas positifs, ces derniers jours. On n'espère bien sûr pas que cela aura d'influence sur la reprise de la Ligue 1, prévue le 21 août.