Mercato : Dia a demandé à être prêté

Ahmadou Dia (20 ans) a demandé à être prêté, cet été, en vue d'obtenir du temps de jeu et de revenir retenter sa chance à l'OM.





"Ils sont ouverts à cette idée (de prêt). On est en train de voir avec mes agents. Si je sais où je veux évoluer ? Honnêtement, j'aime beaucoup le championnat espagnol. C'est un championnat où il y a du jeu, où ça joue au ballon. J'aime beaucoup le jeu, le vrai football", a confié le gardien de but lors d'un entretien donné sur Foot Mercato. Il souhaite jouer pour progresser : "D'abord mon objectif c'est de jouer, de montrer au vrai monde du football mon vrai nouveau. Parce que je n'ai rien prouvé encore dans le football. Donc j'aimerais essayer de prouver sur une année et pourquoi pas revenir à l'OM m'imposer ?" a-t-il ajouté.



Dia n'a pour l'instant jamais fait d'apparition avec l'équipe première olympienne. Il faut dire que les places sont chères, pour les gardiens de but.