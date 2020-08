Mercato : l'OM viserait Caio Henrique

Les dirigeants de l'OM auraient inscrit le nom de Caio Henrique (23 ans) sur leur short-list, en vue de renforcer le côté gauche de la défense.





D'après les éléments rapportés par La Provence, les Olympiens suivent de près la situation de l'international Espoirs brésilien (7 sélections). Peu utilisé jusque-là par Diego Simeone, il a été prêté trois fois dans des clubs brésiliens (Paraná, Fluminense et Grêmio), depuis son arrivée à l'Atlético Madrid, en 2016. Son profil plairait particulièrement à André Villas-Boas, qui pourrait en faire une doublure de Jordan Amavi.



Il reste à voir si le joueur bénéficiera d'un bon de sortie, l'entraîneur argentin ayant décidé de lui donner une nouvelle chance, cet été, et d'attendre de le voir à l'oeuvre à l'entraînement pour déterminer son avenir colchonero. Il serait également pisté par le FC Porto et Benfica.



Caio Henrique est sous contrat jusqu'en 2023. Il a notamment disputé 2 matchs de Copa Libertadores, cette saison.