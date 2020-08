Vente OM : Ajroudi veut aussi racheter le Vélodrome

Mohamed Ayachi Ajroudi propose de racheter le stade Orange Vélodrome, en même temps que l'OM.





D'après un communiqué transmis par ses avocats, l'homme d'affaires tunisien a proposé de devenir propriétaire de l'enceinte marseillaise, en même temps que du club olympien : "Nos clients ont entendu dire, sans aucune certitude, que la mairie de Marseille souhaiterait vendre le stade du Vélodrome. Nous avons tenté de nous assurer de l'information avant publication de ce communiqué, mais nos démarches sont restées sans réponse, ce qui prouve, s'il en était besoin, que nous sommes obligés de traiter cette affaire par voie médiatique", a fait savoir la banque d'affaires Wingate et le cabinet de juristes Greenberg Hornblower Deschenaux & Partners.



Ils ont également précisé la durée de dix jours d'acceptabilité de leur proposition : "Il s'agit simplement du fait que nos clients sont conscients du temps nécessaire au travail restant à faire pour préparer le club à confronter ses prochaines échéances et challenges sportifs." Et de conclure : "Nos clients souhaitent que leurs offres soient toutes deux acceptées si le stade est réellement à vendre, car ils ne voudraient pas prêter le flanc à la polémique selon laquelle ils feraient pression pour racheter le club."



Il y a quelques jours, Benoît Payan, premier adjoint à la mairie de Marseille, avait évoqué la possibilité d'une vente du stade du boulevard Michelet. Il reste à en déterminer le prix. La proposition d'Ajroudi laisse en tout cas entendre qu'il dispose de gros moyens.