Rachat OM : Haïm Taib serait associé avec Mohamed Ajroudi

Selon Georges Malbrunot, Haïm Taib serait l'un des associés de Mohamed Ayachi Ajroudi, dans l'optique du possible rachat de l'OM.





Sur Twitter, le grand reporter a donné de nouvelles précisions concernant le projet porté par le Tunisien : "L'homme d'affaires israélien présent dans le tour de table de M. Ajroudi pour acheter l'OM est Haïm Taib, patron du groupe Mitrelli, selon une source au fait des discussions. Taib a déjà été en affaire avec le businessman saoudien Mazen al-Sawwaf, proche de la famille Ben Laden. Marié avec la demi-soeur d'Oussama Ben Laden, M. Al-Sawwaf est bien introduit auprès de grands groupes industriels français. D'origine tunisienne, Haim Taib est présent notamment en Angola et en Côte d'Ivoire. Mazen al-Sawwaf est décédé depuis quelques mois, selon une autre source."



On en apprend un peu plus chaque jour concernant l'offre de Mohamed Ayachi Ajroudi.