LFP : encore deux noms pour le poste de président

En quête d'un bon profil pour succéder à Nathalie Boy de la Tour au poste de président de la LFP, certains dirigeants de Ligue 1 auraient pensé à Sébastien Bazin et Victoriano Melero.





Selon les informations communiquées par L'Équipe, Nasser Al-Khelaïfi, Jean-Michel Aulas et Bernard Caïazzo réfléchissent notamment au meilleur candidat pour le poste de président de la LFP. Après tous les noms relayés ces derniers jours, ceux de Sébastien Bazin, ex-président du PSG et patron du groupe Accord, et de VIctoriano Melero, secrétaire général du... PSG, auraient été cités.



On espère évidemment un président compétent et neutre, ce qui n'a pas toujours été le cas, ces dernières décennies.