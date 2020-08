Riolo en remet une couche sur Eyraud

Daniel Riolo ne pense pas que le bilan de Jacques-Henri Eyraud se soit amélioré du jour au lendemain. Il considère que le président de l'OM est le grand responsable de la situation financière très négative qui perdure.





"Le trou dans les caisses, c'est lui. C'est un gros trou dans les caisses. La situation vis-à-vis du fair-play financier, malgré l'indulgence et la politique actuelle du fair-play financier, et tant mieux pour lui... Mais il n'empêche que ça aurait pu être bien plus grave. Après, qu'au final il réussisse, on se demande même si c'est totalement grâce à lui que Villas-Boas reste... Qu'on ne vienne pas me dire que c'est grâce à lui si les vieux sont restés", a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC.





"Eyraud a fait croire qu'il a fait un contrat fabuleux à Payet"

Et d'ajouter : "De toute façon, les vieux, tu veux qu'ils aillent où ? Ils sont restés, c'est déjà bien. Eyraud a même fait croire qu'il a fait un contrat fabuleux à Payet alors qu'en fait, il l'a juste lissé dans le temps. Qu'est-ce qui se passe ? Vous en êtes en train de réhabiliter Eyraud ? Il ne peut pas tout rater, encore heureux ! Ne revenons pas sur toutes ses erreurs, sinon on va y passer la nuit..."



L'OM paye effectivement très cher les erreurs faites sous les années Rudi Garcia. Avec les arrivées des deux directeurs, Eyraud devrait prendre un peu de recul sur le sportif.