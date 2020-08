CdL : Lyon ne jouera pas la coupe d'Europe

Lyon s'est incliné face au PSG (0-0, 5-6 tab), vendredi soir, en finale de coupe de la Ligue.





Les hommes de Rudi Garcia ont échoué au dernier palier de la coupe de la Ligue. À moins d'une invraisemblable victoire en Ligue des Champions (il disputera son huitième de finale retour face à la Juve le 7 août), le club lyonnais devra se contenter de la PlayStation, pour faire un clin d'oeil à l'expression chère à Jean-Michel Aulas.



A noter qu'il s'agit d'une première depuis 1996-1997. Cela démontre que le club rhodanien n'est sportivement pas au mieux, n'en déplaise à son président, qui prétend sans arrêt le contraire sur ses bulletins "OL Groupe". Financièrement, la formation et les plus-values de certains transferts ont jusque-là permis d'équilibrer les comptes des Lyonnais. Sans coupe d'Europe, le déficit structurel (le même que l'OM quand il n'y a pas de C1...) devrait être plus flagrant.



Les Lyonnais auront tout loisir de se concentrer sur le championnat, en 2020-2021, ce qui devrait accroitre la concurrence pour la deuxième place. L'OM n'aura quant à lui pas de coupe de la Ligue à disputer, la saison prochaine, et c'est déjà une bonne nouvelle.