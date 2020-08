Rongier : "Si on n'est pas tous ensemble pour presser..."

Valentin Rongier (25 ans) a livré son analyse du match perdu par l'OM contre le Bayern (0-1), vendredi. Il a insisté sur l'importance de presser en bloc, ce qui n'a pas toujours été le cas.





"On a plus couru après le ballon que l'inverse, mais il y a eu des choses intéressantes, notamment dans le positionnement du bloc. Il y avait beaucoup de qualité en face, mais on n'a pas été ridicules, loin de là, on ne perd qu'un à zéro. On n'était pas venu pour perdre, c'est sûr, mais il y a des choses positives", a déclaré le milieu de terrain face aux micros d'OM.fr. Il a évoqué le pressing des Phocéens, pas parfait, contre les Munichois : "On se rend compte sur ce genre de match que si on n'est pas tous ensemble pour presser, qu'il y en a un ou deux en retard, c'est difficile", a-t-il ajouté.



L'OM aura l'occasion de se tester face à des adversaires davantage à sa portée, ces prochaines semaines.