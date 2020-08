Sarr : "On aurait aimé être moins timides"

Bouna Sarr (28 ans) s'est exprimé à la suite de la défaite concédée par l'OM face au Bayern Munich.





"On aurait aimé être moins timides dans l'exploitation du ballon", a déclaré le latéral droit phocéen. Et de poursuivre : "C'était un sacré test, un beau match d'apprentissage par rapport à ce qu'on va découvrir cette saison en C1. Le coach a insisté sur notre bloc. Cette année, contre ce genre d'équipe, on ne va pas forcément aller chercher l'adversaire, il faudra rester solides, compacts. On est laxistes sur le but, mais le contenu n'est pas mauvais."



S'il n'a joué qu'une mi-temps, le défenseur olympien a quant à lui réalisé une belle prestation et s'est certainement fait remarquer des observateurs. De nombreux Olympiens découvriront le niveau Ligue des Champions, ces prochains mois.