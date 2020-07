Bayern-OM : la réaction de Villas-Boas

André Villas-Boas était plutôt positif, malgré la défaite concédée par l'OM contre le Bayern Munich.





"Sur l'aspect défensif, la discipline a été bonne. La communication de l'équipe et la volonté aussi, contre un adversaire qui est déjà prêt pour la Ligue des Champions, comme vous savez. Sur cet aspect je suis bien content. Physiquement on était bien présent aussi. Évidemment on n'a pas trop fait offensivement, parce qu'ils ont gardé le ballon, ils ont la qualité, ils ont un niveau supérieur de nous sur l'aspect physique. Les gars ont été bien sur le placement et dans la cohésion. Peut-être qu'on a raté notre demi-chance. Le Bayern a eu la possession du ballon, mais pas beaucoup d'occasions aussi. On a eu la performance, on a eu l'argent, on est contents", a déclaré l'entraîneur portugais après la rencontre au micro d'OM.fr.



Les Olympiens affronteront Montpellier, le 5 août (20h30).