Ligue 1 : les 5 remplacements autorisés (Officiel)

Le conseil d'administration de la LFP a décidé d'autoriser cinq remplacements pour les matchs de la saison 2020-2021. 20 joueurs pourront être inscrits sur la feuille de match.





"Réuni ce 31 juillet 2020, le Conseil d'Administration de la LFP a décidé de convoquer une Assemblée Générale élective le 10 septembre 2020 en application des statuts de la LFP et conformément au protocole d'accord entre les clubs de Ligue 1 et Ligue 2.



Par ailleurs, à la suite d'une consultation des clubs et en vertu des dispositions de la circulaire IFAB n°20 permettant un aménagement de la Loi du jeu n°3, le Conseil d'Administration de la LFP a décidé d'adopter les règles suivantes pour la saison 2020/2021 :



- Cinq remplacements autorisés durant la rencontre et 20 joueurs inscrits au maximum sur la feuille de match en Ligue 1 Uber Eats.



- Cinq remplacements autorisés durant la rencontre et 18 joueurs inscrits au maximum sur la feuille de match en Ligue 2 BKT", indique le communiqué publié par l'instance.



Une règle qui devrait sensiblement changer les habitudes des joueurs et entraîneurs de Ligue 1.