Mercato : le Real Madrid pisterait toujours Ocampos

Le Real Madrid pourrait faire une proposition pour recruter Lucas Ocampos (25 ans), ce mercato.





D'après les éléments recueillis par Ok Diario, le club madrilène a toujours en tête de recruter l'Argentin, ces prochaines semaines. Son profil plairait notamment beaucoup à Zinedine Zidane. Il pourrait être échangé avec Sergio Reguilon, lequel était prêté à Séville, ces derniers mois, et a réalisé de belles prestations.



Pour rappel, l'OM dispose d'un pourcentage à la revente de l'ordre de 15 %. Les Sévillans évalueraient le montant d'un transfert à 50 millions d'euros, alors que l'ancien Phocéen a marqué 14 buts et délivré 3 passes décisives en 33 matchs de Liga, cette saison.