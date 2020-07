L'Athlético de nouveau relégué en National 3

L'Athlético Marseille a été relégué en National 3 par la commission de discipline de la FFF, jeudi.





Le (futur-ex-) club des quartiers Nord connaît un été bien mouvementé. Repêché par la Commission d'Appel de la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football (FFF), a de nouveau été rétrogradé par la commission de discipline de la FFF, indique La Provence. La commission lui reproche d'avoir fourni un faux document à la DNCG, à l'issue de la saison 2018-2019. Elle a également sanctionné Karim Aklil, qui était président au moment des faits, d'une suspension de dix ans.





"Nous allons continuer à nous battre !"

"Cette décision est une fois de plus très étonnante. On n'est plus attaqué au sujet de la situation financière de la saison 2019-2020 ou du budget prévisionnel de celle à venir, mais sur des faits datant de l'exercice 2018-2019, où je n'étais pas président. Je constate qu'il se passe des événements très étranges (...). Chaque jour, on nous cherche des poux. C'est du jamais vu ! On est champions de N3, rétrogradés en R2, puis rétablis en N3, refusés en N2, rétablis en N2 et là, renvoyés en N3. Et tout ça, en un mois ! Mais nous allons continuer à nous battre !", a lancé Bruno Mansio, l'actuel président.



L'Athlético a de nouveau l'intention de faire appel.