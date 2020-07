Mercato : l'OM concurrencé pour Lala ?

Le Spartak Moscou serait entré dans la danse pour s'attacher les services de Kenny Lala (28 ans), le latéral strasbourgeois convoité par l'OM.





Selon les renseignements obtenus par Le 10 Sport, le club moscovite a fait part de son intérêt pour le défenseur alsacien. Il n'aurait pas encore lancé d'offensive concrète, mais envisagerait de le faire, dans les prochaines semaines. À un an du terme de son contrat, le tarif de son transfert ne devrait effectivement pas être trop important.



Le club olympien paraît quant à lui rester à l'affût, en attendant de savoir s'il va s'appuyer sur Christopher Rocchia ou non. Le minot s'est blessé au genou, il y a quelques semaines, et n'a jusque-là pas pu participer pleinement à la préparation. Il n'a ainsi pas pu montrer ses progrès à André Villas-Boas.