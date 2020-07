Mercato : l'OM va discuter avec le Bayern pour Cuisance

L'OM aurait l'intention de discuter du possible prêt de Michaël Cuisance (20 ans), ce vendredi, en marge du match amical contre le Bayern Munich.





Selon les informations rapportées par L'Équipe, le club marseillais pense toujours au Munichois, en vue du possible remplacement de l'un de ses milieux de terrain (Morgan Sanson ?). Le quotidien précise que Jacques-Henri Eyraud a déjà appelé Karl-Heinz Rummenigge à son sujet, et que les discussions pourraient se prolonger, aujourd'hui. Les dirigeants olympiens souhaiteraient rester positionnés afin de vite réagir, pour le cas où le Français disposerait d'un bon de sortie.



Sous contrat jusqu'en 2024, Cuisance n'a joué que 9 matchs de Bundesliga, cette saison. Il a davantage été utilisé après le déconfinement, ce qui ne garantit rien pour les prochains mois. Hansi Flick a d'ailleurs évoqué sa situation, fin juin : "Nous comptons sur Michael. La saison prochaine, nous aurons besoin d'un effectif plus large pour répondre aux attentes avec un calendrier très chargé", affirmait-il.



Cuisance a évidemment besoin de jouer pour continuer à progresser. A vouloir trop grand (rester au Bayern, par exemple), il risque de se brûler les ailes, comme tant d'autres l'ont fait avant lui.