L'OM a signé un partenariat avec Sorare (Officiel)

L'OM s'est engagé dans le projet Sorare, le spécialiste des cartes en éditions limitées.





Thecointribune.com a officialisé un accord entre le club olympien et Sorare. Rachel Clouet, chargée des partenariat de l'OM, a donné des précisions sur le partenariat : "Sorare est une plateforme de jeu unique qui mêle deux fortes tendances dans le licensing sportif : le fantasy football et les objets de collection numériques. Avec une base d'utilisateur jeune, croissante et internationale, il était évident pour un club comme l'Olympique de Marseille d'être présent aux côtés du leader des jeux blockchain. Sur la plateforme Sorare, nos supporters vont interagir avec leurs joueurs préférés. Et, de par son rayonnement international, les utilisateurs Américains et Asiatiques du jeu vont pouvoir mieux apprendre à connaitre nos joueurs, notre club et notre marque", a-t-elle confié.



L'OM rejoint ainsi des clubs comme Nantes, l'ASSE, Lille, la Juventus, l'Atlético Madrid, ou encore le FC Porto, lesquels se sont engagés avec Sorare.