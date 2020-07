LFP : deux nouveaux noms pour le poste de président

Deux nouveaux noms ont été évoqués pour la succession de Nathalie Boy de la Tour, au poste de président de la LFP.





Selon L'Équipe, les élections pour désigner le futur président de la Ligue se tiendront le 10 septembre. Et, après Cyril Linette, Michel Denisot, Gervais Martel, Michel Seydoux, Arnaud Rouger, Mathieu Ficot et Vincent Labrune, L'Équipe cite aujourd'hui les noms de Vincent Tong Cuong et Richard Scudamore. Ce dernier a notamment occupé le poste de président exécutif de la Premier League, de 2014 à 2018.