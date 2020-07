Deschenaux a taclé un membre de l'équipe d'Ajroudi

Marc Deschenaux, avocat de Mohamed Ayachi Ajroudi, a adressé un tacle à un membre de l'équipe de l'homme d'affaires, dans le cadre du possible rachat de l'OM.





"Ajroudi s'est entouré d'une équipe et une personne portait le projet avec Ajroudi qui a fait une grande déclaration à la presse. Là, Ajroudi a dû réagir. C'est un jeu auquel on n'a pas gagné. Il n'est pas sorti du bois de lui-même. Il y a un membre de l'équipe qui devait peut-être rêver de gloire en parlant du rachat de l'OM et qui est allé vers les médias. Une fois que la personne est sortie du bois, vous êtes obligé de prendre certaines dispositions. Une fois que le bateau coule, on doit faire des choses qu'on n'aurait pas faites autrement", a-t-il confié au micro de la chaîne L'Équipe.



Il n'a pas donné le nom de la personne visée.